استشاري ينصح مريض #السكري بالإفطار في #رمضان فوراً في هذين الحالتين

كشف الباحث المتخصص في علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عن حالتين لابد من مريض السكري أن يفطر فيهما في رمضان.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "على مريض السكري أن يفطر فقط إذا انخفض السكر عنده تحت ٧٠ أو ارتفع فوق ٣٠٠".

وينصح الأطباء مرضى السكري بأهمية الحرص على تناول الأطعمة الصحية في السحور والإفطار، وعدم الإكثار من تناول الحلوى أو العصائر المحلاة أو المعجنات والدهون.

كما ينصح الأطباء بضرورة الحرص على تناول مريض السكري، للأدوية في موعدها، لتفادي مضاعفات السكري، المتمثلة في التهاب الأعصاب والشبكية.