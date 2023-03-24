توقعات بتراجع #الأسهم_الأمريكية خلال الشهور المقبلة

توقع المحللون الاقتصاديون في مجموعة "بنك أوف أمريكا" المصرفية الأمريكية، تراجعا كبيرا في أسعار الأسهم والسندات خلال الشهور المقبلة، في ظل اندفاع المستثمرين نحو تجميع السيولة النقدية بصورة لم تحدث منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

وقال فريق المحللين: إن أسواق الأسهم والائتمان لديها نهم شديد لخفض أسعار الفائدة ولا تخشى الركود بما يكفي، موضحًا أن الأسهم والسندات ذات التصنيف الائتماني الجيد ستتعرض لضربة خلال الشهور الثلاثة أو الستة المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسواق المال الأمريكية على الحافة حاليا في ظل انهيار عدد من البنوك الأمريكية وتعثر بنك كريدي سويس جروب السويسري الذي تدخل منافسه يو.بي.إس وبدعم من الحكومة السويسرية لشرائه.

وبحسب تقرير بنك أوف أمريكا، بلغ حجم التدفقات النقدية العالمية خلال أسبوع حتى الأربعاء الماضي حوالي 143 مليار دولار وهو أكبر معدل لتدفقات السيولة منذ مارس 2020، بعد تدفقات بلغت حوالي 300 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة السابقة.

وارتفع إجمالي قيمة أصول سوق إدارة الأموال لأكثر من 1ر5 تريليون دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.