الأولى من نوعها.. «#نيوم» تطلق مسرعة أعمال لدعم الحرفيين والشركات الناشئة #عاجل

أطلقت نيوم، ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية مسرعة نيوم "سفن سينسز"، وهي أول مسرعة من نوعها، تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال في منطقتي نيوم وتبوك،ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والمهنيين والمبتكرين، والأعمال التجارية المبتكرة القادرة على إحداث التغيير.

وتبدأ مسرعة نيوم في استقبال طلبات المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من الراغبين في الانضمام إلى المعسكر التدريبي المكثف الذي يؤهلهم للمنافسة على مقعد في المسرعة من تاريخ ٢٦ مارس ويستمر التقديم إلى 14 مايو.

ويبدأ المعسكر التدريبي المكثف في 28 مايو، ويستمر لمدة يومين يتلقى خلالهما 150 رائد أعمال تدريباً مكثفاً على المهارات المختلفة، بما في ذلك أساسيات الأعمال الناجحة، وفهم العملاء، واستقطاب المستثمرين الداعمين ، فيما ستتاح للمشاركين فرصة تقديم عروضهم على لجنة من الخبراء للحصول على الاستشارات المهمة.

وسيتم بعد المعسكر التدريبي اختيار أفضل المتنافسين للمشاركة في برنامج المسرعة، الذي يمتد على مدار 10 أسابيع افتراضية، من مايو 2023 إلى أغسطس 2023، وينتهي بيوم تجريبي في تبوك لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم ، كما سيتم خلال فترة البرنامج تزويد المشاركين بأحدث التطبيقات والممارسات العالمة من خلال جلسات إرشادية مختلفة مع الخبراء ، وسيتوفر للمشاركين الذين اجتازوا البرنامج القدرة الكاملة لاستيفاء متطلبات التقديم على مشاريع نيوم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في نيوم مشاري المطيري: إن فكرة برنامج مسرعة نيوم "سفن سينسز"، الذي تم تصميمه بعد دراسات مستفيضة لواقع السوق، جاءت لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في منطقتي نيوم وتبوك، من خلال مسارات علمية وعملية تسهم في تطوير قدراتهم، وتمكنهم من تقديم الخدمات وفق معايير ومتطلبات المشاريع في نيوم، بالإضافة إلى التوسع في أعمالهم واستدامتها تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

وبيّنَ المطيري أن البرنامج في مرحلته الأولى سوف يركز على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المستقلة والإبداعية، خصوصاً في صناعات البناء والغذاء والإعلام الجديد والسياحة والفنون والثقافة.

ويتبع المسرعة إطلاق منصة تعليمية باللغة العربية لتدريب الطاقات الشابة، تحت إشراف خبراء محليين وعالميين في مجال ريادة الأعمال ، كما سيتم في وقت لاحق تنظيم تجارب عمل مشتركة لدعم أصحاب المشاريع الناشئة ومساعدتهم على تطويرها، إضافةً إلى إنشاء معامل إنتاج مبتكرة، وهي عبارة عن معامل ابتكارية حرفية وتقنية صُممت للمساعدة على تحسين وتطوير المنتجات المقدمة.

‎وتعد المسرعة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مسرعة بلوسوم وبالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، إحدى المشاريع الرئيسية ضمن برنامج نيوم "سفن سينسز"، الذي يستهدف تعزيز مشاركة رواد شباب وشابات منطقتي نيوم وتبوك في مختلف قطاعات ومشاريع نيوم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة.