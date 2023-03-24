أمطار على #الرياض من السبت حتى الإثنين

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني لاحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض وعدد من محافظاتها من يوم السبت إلى يوم الاثنين (من 3 إلى 5/ 9/ 1444هـ) وذلك بناءً على التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وشملت التوقعات كلًا من: الرياض العاصمة، والخرج، ووادي الدواسر، والسليل، وعفيف، والدوادمي، وشقراء، والزلفي، والمجمعة، والقويعية، والغاط، وحوطة بني تميم، والأفلاج، وثادق، ورماح، والمزاحمية، والدرعية، وضرما، وحريملاء، والدلم.

ودعا "الدفاع المدني" الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.