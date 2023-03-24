البنتاغون: لا نسعى للنزاع مع #إيران

أعلن البنتاغون استهدف منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال البنتاغون في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “استهدفنا بضربات دقيقة منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور شرقي سوريا”.

وأضاف البنتاغون: “أي هجوم يستهدف المصالح الأمريكية في سوريا لن يبقى من دون رد”، متابعا: “سنواصل مهمتنا في سوريا لهزيمة تنظيم داعش”.

وأوضح البنتاغون أن المسيرة التي استهدفت قاعدة للتحالف الدولي في شرق سوريا إيرانية الصنع، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لحماية الجنود الأمريكيين في سوريا.

وقال البنتاغون، إنه لا نسعى للنزاع مع إيران، متابعا: “وجودنا مرتبط بمكافحة الإرهاب في سوريا”.