الملك سلمان يوافق على تزويد الحرمين الشريفين بـ١٥٠ ألف نسخة من المصحف الشريف

صدرت موافقةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ١٥٠ ألف نسخةٍ من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وتأتي الموافقة الكريمة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتَّى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.

وبهذه المناسبة، رفعَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما كلَّ ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بـ ١٥٠ ألف نسخة من المصحف الشريف.

وقال معاليه:" إن خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبدالعزيز آل سعود ــ رعاه الله ــ جعلَ الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين مايوفره من خدمات ورعاية وعناية "، سائلًا اللهَ -عزَّوجلَّ- أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين، ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.