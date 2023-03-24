هل ترتفع أسعار العقارات أم تنخفض؟.. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار يجيب

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، أن القطاع العقاري يشكل قرابة 5.1% من الناتج المحلي العام، و12.8% من الناتج المحلي غير النفطي، إذ بلغ حجم التداول نحو 400 مليار ريال.

وقال المهندس عبدالله الحماد خلال لقائه في برنامج “الليوان” مع عبدالله المديفر عبر قناة “روتانا خليجية”، إن من أهم أهداف الهيئة أن نكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يخص العقار في السعودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أنه في السجلات يوجد قرابة 40 ألف وسيط عقاري والممارسين الفعليين قرابة 20 ألفا.

وأوضح الحماد أن العام الماضي تمت 290 ألف صفقة عقارية، وأُبرم 2.3 مليون عقد إيجار، مشيرا إلى أن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة.

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: “النطاق العمراني للرياض 3115 كم مربع، المبني منها قرابة 67%.. وعدد الوحدات السكنية في الرياض بلغ قرابة 1.4 مليون وحدة”.

وعن توقعاته بشأن أسعار العقارات هل سعر سيرتفع أم سينخفض، قال إنه يوجد معادلة بين العرض والطلب، مشيرا إلى ضرورة زيادة المعروض العقاري من خلال التدخل الحكومي أو شبه الحكومي من خلال ضخ وحدات بأسعار مناسبة، وهو ما حدث.

وواصل أنه يجب دعم المعروض من خلال توفير أراضي بقيم رمزية من قبل الحكومة، مما يوجد عقارات مناسبة للقيمة الشرائية للمواطنين ونصل إلى السعر المناسب.