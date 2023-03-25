مكة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة عند 38 مئوية.. و #أبها الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد ، درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت ، لتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 38 مئوية ، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة عند 9 مئوية.

درجات الحرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن درجة الحرارة في جدة وشروره سجلت 35 درجة مئوية ، كما سجلت جازان والقنفذة 34 درجة مئوية، وسجلت المدينة المنورة 33 درجة مئوية. وسجلت درجة حرارة في نجران والصمان والدهناء وبريدة والخرج وحفر الباطن ووادي الدواسر 32 درجة مئوية.

وأشار الأرصاد إلى أن درجة الحرارة في الرياض والأحساء وبيشة سجلت 31 درجة مئوية ، كما سجلت ينبع ورفحاء والمجمعة 30 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: