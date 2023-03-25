ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية اليوم السبت

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 25 مارس 2023، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 لمستوى 239.06 ريال، بما يعادل نحو 63.64 دولار، في حين سجل سعره أمس نحو 238.81 ريال سعودي، وعلى المستوى العالمي فحقق سعر الأوقية نحو 1.979 دولار أمريكي.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24

- ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 239.06 ريال، وسجل سعره بالدولار 239.06.

سعر الذهب عيار 22

- بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في السعودية نحو 219.14 ريال، ووصل سعره بالدولار إلى 58.34.

سعر الذهب عيار 21

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 209.18 ريال، وحقق سعره بالدولار 55.69

سعر الذهب عيار 18

- كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 55.69 ريال.وبلغ سعره بالدولار حوالي 47.73.

سعر الذهب عيار 14

- وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 139.45 ريال.وسجل سعره بالدولار نحو 37.12.

سعر جرام الذهب عيار 12

- بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية نحو 37.12 ريال. بينما حقق سعره بالدولار نحو 31.82.

سعر أوقية الذهب

- وصل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية نحو 7.435 ريال.بينما سجل سعرها بالدولار نحو 1.979.

سعر الجنيه الذهب

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 1.673 ريال. و وصل سعره بالدولار لـ 445.49.

سعر كيلو الذهب

- حقق سعر كيلو الذهب اليوم في دولة السعودية نحو 239.059 ريال. وصل سعره بالدولار لـ 63.640.