الأمير #تركي_الفيصل: #الملك_عبدالعزيز حاول توحيد العرب.. وبريطانيا لم تطلب منه أن يكون ملكاً عليهم (فيديو)

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيـس مجلـس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، حقيقة ما تردد عن طلب بريطانيا من الملك عبدالعزيز –رحمه الله- أن يكون «ملكاً للعرب».

وقال «الفيصل» لدى استضافته في برنامج «مسافة» على قناة «الإخبارية»: «ليس لدي علم بأن بريطانيا أو غيرها عرضت على الملك عبد العزيز أن يكون ملكاً للعرب».

وأضاف: «لم أرى في أي من كتب التاريخ الي قرأتها أو الوثائق التي أطلعت عليها وجود مثل هذا العرض من بريطانيا للملك عبد العزيز».

وواصل: «الملك عبد العزيز، بعد ما أخذ الرياض وقامت الحرب العالمية الأولى في هذا الوقت، كان هناك الشريف حسين في مكة، وأبو الرشيد في حائل، والشيخ مبارك في الكويت، وكانت بريطانيا تمثل المشاخ الأخرى، والدولة العثمانية موجودة في بعض المناطق مثل الأحساء».

وأكمل: «الملك عبد العزيز بعث رسائل لكل هذه القيادات خاصة العربية منها، يدعو إلى عقد للقاء للاتفاق على ما فيه مصلحة العرب، من الصراع القائم بين بريطانيا والدولة العثمانية، لكنهم لم يستجيبوا له، ورُفضت هذه الدعوة من كل القيادات في الجزيرة العربية آنذاك».