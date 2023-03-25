المطرية الـ 15 تبدأ اليوم.. محلل #طقس : #أمطار و #سيول على هذه المناطق

نشر الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، عبر تويتر ، مجموعة مقاطع امطار وسيول اليوم السبت ثلاثة رمضان.

وأوضح الحصيني أن السحب الرعدية الممطرة على اجزاء من منطقة تبوك واجزاء من غرب الشمالية والجوف وشمال خيبر.

وقال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة المطرية الخامسة عشرة تبدأ اليوم السبت حسب النماذج العددية للطقس على أجزاءٍ من مناطق تبوك والشمالية ثم الجوف وحائل وأجزاء من المدينة المنوّرة والرياض.

وأوضح الحصيني، أن الحالة تمتد إلى أجزاءٍ من الباحة ومكة المكرّمة وعسير ونجران بأمطار من خفيفة إلى متوسطة تغزر على سواحل تبوك الشمالية الغربية وتسبق برياح نشطة.