استبعاد نجم #تشيلسي من معسكر #إنجلترا بسبب الإصابة

تلقى منتخب إنجلترا ضربة قوية قبل مواجهة أوكرانيا غدًا، الأحد، فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024"، على ملعب "ويمبلي".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان رسمي، مغادرة ريس جيمس الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا معسكر الأسود الثلاثة لمعاناته من إصابة طفيفة فى الركبة.

وشارك ريس جيمس فى آخر 3 دقائق من مباراة إنجلترا وإيطاليا والتى انتهت بفوز الأسود الثلاثة 2-1 فى افتتاح مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لـ "يورو 2024".

ومن المقرر أن يعود ريس جيمس إلى ناديه تشيلسي للعلاج من الإصابة فى ظل فترة التوقف الدولى الحالية.

ويعاني ريس جيمس من سوء حظ كبير بسبب الإصابة، حيث تغيب أكثر من نصف مباريات تشيلسي خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

وتعرض الظهير الأيمن لفريق تشيلسي، لإصابة في الركبة وقد أدت لغيابه من أكتوبر لأعياد الميلاد، وهو ما تسبب في خروجه من قائمة إنجلترا في كأس العالم 2022 الماضية.