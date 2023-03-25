أمين #رابطة_العالم_الإسلامي يشكر #الدوري_الإنجليزي

تقدم الدكتور محمد العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين بالشكر إلى رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال «العيسى» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدنا بإقرار الدوري الإنجليزي لكرة القدم السماح بإيقاف المباريات مؤقتاً ليتمكن اللاعبون المسلمون من تناول الإفطار خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف: «مبادرة تستحق من المسلمين حول العالم التحية والثناء، وتُقدّم أنموذجاً لما يجب أن تتمتع به الخصوصيات الدينية من احترامٍ في مجتمع منسجم متماسك».

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مراعاة صوم اللاعبين المسلمين، أثناء خوض المباريات خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن الرابطة طلبت من الحكام في جميع درجات الدوري، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية في شهر رمضان المبارك.

وأضافت: «صدرت توجيهات للحكام بإيقاف المباريات وتمكين اللاعبين من الإفطار، عن طريق تناول السوائل أو المواد الهلامية أو المكملات الغذائية».

وبينت أنه «يجب إبلاغ الحكام قبل انطلاق المباراة إذا كان أي لاعب قد يحتاج إلى الإفطار أثناء اللقاء، وإذا أمكن الاتفاق على وقت محدد لحدوث ذلك».