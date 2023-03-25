بطول 22 كم.. اكتمال المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثالث في #مكة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن جاهزية المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثالث، وذلك بامتدادٍ يصل إلى 22 كم، والمرتبط مع طريق المدينة المنورة، ويتضمن 4 جسور، إضافة إلى وجود طريق خدمة من الجانبين، بما يساهم في تخفيف الازدحام المروري داخل العاصمة المقدسة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، إن الهيئة أطلقت في مدينة مكة المكرمة، بالعمل التكاملي مع وزارة المالية وأمانة العاصمة المقدسة، طريق الدائري الأول، والذي يخدم المناطق المجاورة للمسجد الحرام ويرتبط بالمسارات الحيوية مثل جبل عمر ووجهة مسار، وقريبًا مشروع وقف الملك عبدالعزيز، إضافةً إلى الدائري الثاني الذي يسهم في رفع مستوى خدمة الطرق كافة.

كما أعلنت الهيئة عن ارتفاع استخدام حافلات مكة بشكل ملحوظ، وذلك بما يفوق 320 ألف مستخدم ومستخدمة يومياً للحافلات، والتي تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة.