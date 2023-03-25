المهارات الإعلامية وتطويرها.. ورشة عمل في “تعليم الرياض”

لتنمية أدوار المنسقين الإعلاميين ليصبحوا حلقة وصل بين مدارسهم والمجتمع

نظمت إدارة الإعلام والاتصال في الإدارة العامة لتعليم بمنطقة الرياض ورشة تدريبية بعنوان "المهارات الإعلامية..تنمية وتطوير" لمنسقي ومنسقات الإعلام في مكاتب التعليم، وذلك برعاية مديرها الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وقال مدير الإعلام والاتصال بالادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمتحدث الرسمي لها، الأستاذ عبدالسلام الثميري، أن الإعلام السعودي شهد في السنوات الأخيرة قفزات نوعية ومواكبة مستمرة للتطورات الحديثة في الإعلام ووسائله.

وأشار الثميري إلى أن الإعلام في الإدارات والهيئات الحكومية يقدّم المعلومات والأخبار والتقارير الإعلامية كجزء من الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه الجهات.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تفعيل دور المنسق والمنسقة الإعلامية وتنمية مهاراتهم ليصبحوا حلقة وصل بين مدارسهم وإداراتهم مع إدارة الإعلام والاتصال للخروج بالمحتوى الذي يليق بالنشر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، منوهاً بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق دليل الحوكمة والسياسات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد متحدث "تعليم الرياض" أهمية الدور الريادي الذي يلعبه المنسق الإعلامي والمنسقة الإعلامية في المدارس، بما ينعكس على تعزيز الهوية الوطنية والولاء في نفوس الطلاب والطالبات والوصول بمضامين رسالتهم الإعلامية لكافة أفراد المجتمع محققة أهداف الوزارة في هذا الشأن.

بعد ذلك قدّمت الأستاذة أميرة آل طاوي ورقة عمل عن :"التعامل الأمثل مع ما ورد في دليل الحوكمة والالتزام بالسياسات العامة في شبكات التواصل الاجتماعي" وكذلك ورقة عمل بعنوان :"تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي" ثم عرضت الأستاذة أمل العيسى ورقة عمل عن "سياسات النشر اللغوي في شبكات التواصل الاجتماعي" و "الضوابط اللغوية في كتابة التغريدات" بعد ذلك تحدثت الأستاذة شيخة بن دخيل عن "إعداد التقارير الإعلامية الالكترونية التفاعلية في ختام الحملات الإعلامية التي تنفذها إدارة التعليم في المناسبات الوطنية والتعليمية" و "التقارير الإعلامية التفاعلية في المناسبات النوعية".