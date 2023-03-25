الأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على #عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تحذيرًا من تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة غدًا على أجزاء من منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وجريان للسيول، تشمل محافظات النماص وبلقرن وتنومة.

وفي ذات السياق، أصدر المركز تنبيهًا متقدمًا حول هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها ومحافظات ومراكز أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والبرك والقحمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الغد.