تكريماً له | إطلاق اسم #ميسي على مقر تدريبات منتخب الأرجنتين

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تكريم قائد التانجو ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أقيمت فى قطر 2022 ديسمبر الماضى.

وأعلن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم، إطلاق اسم ميسي على مقر الاتحاد في منطقة إيزيزا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال تابيا فى تصريحاته بحضور ميسي ولاعبى المنتخب الأرجنتينى، "نحن نعيش يوما تاريخيا فى منزلنا بإيزيزا، والذى اعتبارا من اليوم سيتم تغيير اسمه إلى ليونيل أندريس ميسي، تكريما لأفضل لاعب فى العالم".