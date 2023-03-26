استشاري #قلب يكشف عن سبب ارتفاع #ضغط_الدم لدى البعض في شهر #رمضان

كشف استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر عن أحد أهم الأسباب لارتفاع الضغط في شهر رمضان.

وأكد "النمر" في تغريدة على "تويتر"، أن عدم النوم الكافي من أسباب ارتفاع الضغط في رمضان.

على جانب آخر، وجه استشاري الجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي نصائح مهمة لمصابي ارتفاع الضغط في رمضان.

ونصح "الذيابي"، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، بضرورة اتباع هذه النصائح لتفادي ارتفاع ضغط الدم وهي:

- قلل من الملح في الطعام

- ابتعد عن الأطعمة المالحة

- مارس الرياضة بانتظام

- قلل من الأطعمة الدهنية

- تغلب على التوتر والضغوط النفسية