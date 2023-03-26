أخبار دوليّة

#الولايات_المتحدة.. ارتفاع ضحايا #إعصار ولاية ميسيسيبي إلى 23 قتيلاً

26 مارس 2023 · < 1 minute

لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية مصرعهم ودمرت عشرات البنايات جراء إعصار قوي اجتاح مناطق من الجنوب الأمريكي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرق بلدة جاكسون في ولاية ميسيسيبي.

وتقوم فرق البحث والإنقاذ من الأجهزة المحلية وعلى مستوى الولايات بمساعدة الضحايا المتضررين من الإعصار، فيما أبلغت بلدات ريفية منها "رولينغ فورك" و"سيلفر سيتي" عن دمار.

وقد اجتاح الإعصار الشمال الشرقي للبلاد بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم/ ساعة) دون أن يضعف متجها نحو ألاباما.

 