تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #الباحة و #جازان : #أمطار رعدية حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة الجوية مدينة الباحة ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والحجرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر الحالة الجوية، حتى الساعة الـ 2 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـثامنة مساء.