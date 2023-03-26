توضيح من “#الفلك_الدولي” بشأن ما يتردد بأن موعد #صلاة_الفجر في تقاويم #الدول_الإسلامية غير صحيح #عاجل

أوضح مركز الفلك الدولي حقيقة ما تردد بأن موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية غير صحيح.

وأبان مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه تنتشر بين الفينة والأخرى إشاعات بأن موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية غير صحيح وأنه يؤذن بليل.

وأكد أن ما تردد غير صحيح إطلاقا، فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، وهو يظهر قبل الزاوية 18 بكثير، تصل أحيانا إلى الزاوية 30، وهذا أمر معروف بالرصد المتواتر، ويعرفه أهل الاختصاص جيدا.

وتابع المركز: "وعليه فإن موعد الفجر في التقاويم صحيح، وهو مدعم بالأرصاد القديمة والحديثة، ومدعم بقول الفلكيين والمؤقتين الحاذقين أمثال الصوفي والخوارزمي والبيروني والبتاني وابن الشاطر وغيرهم الكثير".