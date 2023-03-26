في رسالة لنظيرهم الأمريكي.. وزراء خارجية الخليج يدينون تصريحات «إنكار وجود الفلسطينيين»

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إرسال وزراء خارجية دول مجلس التعاون رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنثوني بلينكن، أدانوا فيها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بيزالل سموتريتش، التي تحدث فيها عن «إزالة» بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود، وكذلك تصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام إن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله -، بشأن قضية فلسطين، كونها قضية العرب والمسلمين الأولى.

وأشار إلى ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الذي عقد في 22 مارس الجاري، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الرسالة تضمنت الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لهذه التصريحات، مع دعوة الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على جميع الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحث الإدارة الأمريكية أيضاً على لعب دورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على إدانة مجلس التعاون للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، التي راح ضحيتها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، وانتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.