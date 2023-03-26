عبر هذا الرابط… فتح باب القبول للدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي «الماجستير» و«الدبلوم العالي» للعام الدراسي 2023 ــ 2024م (1445هـ)، وذلك في الفترة من 19 مارس الجاري حتى 6 إبريل المقبل، في عدد من التخصصات الأمنية والعدلية.

وشملت برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة: برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وبرنامج ماجستير إنفاذ القانون، وبرنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، وبرنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة، وبرنامج ماجستير الأمن الوطني، وبرنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، وكذلك الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور طارق بن صالح الريس، إن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار جهودها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مبيناً أنه تم خلال الفترة الماضية تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأضاف «الريس»: « الجامعة انطلاقًا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومنظمة عربية تستضيفها المملكة العربية السعودية (دولة المقر)، فإن جميع برامجها الأكاديمية المتاحة للقبول 2023-2024م تقع ضمن التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن، كما أن برامج الأدلة الجنائية مصنفة مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مجال الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي موائمة لسايبر التعليم- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدولة المقر».

ويمكن للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليا، استكمال نموذج القبول إلكترونيًا من خلال بوابة القبول عن طريق الرابط التالي: «https://nauss.edu.sa/ar-sa/admission/Pages/default.aspx».