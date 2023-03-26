سجن وغرامة وترحيل.. 13700 قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أصدرت المديرية العامة للجوازات 13700 قرارٍ إداري، خلال شهر شعبان 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين، لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوعت العقوبات الصادرة من خلال اللجان الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

ونبهت «الجوازات» على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.