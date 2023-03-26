الأحوال_المدنية: إصدار 2.2 مليون بطاقة هوية وطنية في 2022

أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية (2,258,303) بطاقات هوية وطنية خلال العام الماضي بحسب إحصائية نشرتها اليوم لأبرز إنجازاتها خلال عام 2022م.

وأظهرت الإحصائية أنه تم إصدار (867,784) سجل أسرة، فيما بلغ إجمالي شرائح البيانات التي تمت طباعتها في مكاتب الأحوال المدنية (672,761) شريحة بيانات.

وأجرت الأحوال المدنية خلال العام الماضي (635,331) عملية تعديل مهنة للمستفيدين، بينما أرشفت (442,004) وثائق إلكترونيًا، ورممت (67,859) وثيقة.

وتمكنت الأحوال المدنية من خلال خدماتها الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" من إصدار (750,511) وثيقة وإيصالها إلى العنوان الوطني للمستفيد عبر البريد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة تعديل المؤهل الدراسي (1,435,226) مستفيداً.

وتضمنت الإحصائية إجمالي المستفيدين من خدمة بياناتي (445,037) مستفيداً تم تمكينهم من تفويض الجهات الخدمية، من الاطلاع على بياناتهم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وبلغت العمليات الإلكترونية التي أجراها المستفيدون عبر خدمة "التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية” (1,078,666) عملية.