الأعلى في تاريخها.. “#زين” تحقق 550 مليون ريال أرباح

حققت شركة "زين"، أعلى صافي ربح في تاريخها بـ 550 مليون ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات9.075 مليار ريال "14.86%"، وصافي الربح 550 مليون ريال "157.01%"، في حين بلغت ربحية السهم 0.61 ريال.

وأرجعت أسباب ارتفاع الأبارح إلى عددٍ من الأسباب، منها إيرادات شركة "تمام للتمويل"، وقطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، وعودة الزوار الدوليين لـ "العمرة والأعمال".

وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المحاسب القانوني أو المراجع الخارجي متحفظ جدًا على تقرير الشركة، فجاء الرد بوصفها بـ"الملاحظات المهمة"، وليس التحفظ، خاصةً أن الشركة تعاني بشدة، وبالتالي هذه النتائج كانت ملفتة.