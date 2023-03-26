استخدم الطحين الأسود وقلل التوابل.. نصائح لمائدة صحية في #رمضان

قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي مجموعة من النصائح لتحضير مائدة صحية في رمضان.

وشدد «الهلال الأحمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» على ضرورة استخدام الطحين الأسمر بدلاً من الطحين الأبيض، لضمان زيادة نسبة الألياف في الوجبة.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة استخدام المقلاة الهوائية للطهي –إن أمكن- واستخدام الزيوت الصحية في تحضير الوجبات مثل زيت الزيتون، بجانب الحرص على تحضير أنواع الحساء الخالية من الدهون مثل حساء الخضار والعدس.

ودعت كذلك إلى تحضير الحلويات في البيت بنسبة سكر معتدلة، والتقليل من كمية الملح والتوابل بجميع أنواعها.