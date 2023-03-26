أوكرانيا تحذر من خطط #موسكو لنشر #أسلحة_نووية تكتيكية في #روسيا_البيضاء

قال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأحد: إن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء سيزعزع استقرار تلك الدولة، واتهم موسكو باحتجاز مينسك "رهينة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القرار، أمس السبت، في تحذير لحلف شمال الأطلسي من مغبة دعمه العسكري لأوكرانيا وفي تصعيد للمواجهة مع الغرب.

وقال بوتين: إنها لن تنتهك تعهدات بلاده المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، لكنها تعد أكثر المؤشرات صراحة من جانب موسكو عن استخدام الأسلحة النووية منذ بدأت غزو أوكرانيا قبل نحو 13 شهرا.