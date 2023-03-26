طبيب يكشف عدد حبات #التمر المسموح بها لمريض #السكري (فيديو)

كشف أستاذ الغدد الصماء والسكري وطب الأطفال، البرفيسور عبد المعين الآغا، عدد حبات التمر المسموح بها لمريض «السكري».

وقال «الآغا» في مداخلة على قناة «الإخبارية»: «التمر يعتبر من الثمار الغنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد، إلى جانب نسبة من السكر تصل إلى 5 جرامات لكل حبة، بما يعادل 20 سعرة حرارية».

وأضاف: «التمر يجمع بين احتوائه على سكر وألياف، ووجود هذه الألياف يجعل امتصاص الأمعاء للسكر بنسبة قليلة، بما يعني أن التمر لا يرفع مستوى السكر في الجسم إلا إذا أسرف الشخص في تناوله».

وأوضح أن «مريض السكر إذا أخذ 3 حبات يومياً فأقل، فإن ذلك لن يؤثر على ارتفاع السكر، لكون التمر عني بالألياف التي تقلل امتصاص السكر في الأمعاء».

ونبه إلى أن «الزيادة عن 3 حبات تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر، لذا الاعتدال في تناوول التمر لمريض السكري ضروري جداً».