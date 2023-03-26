صناعة التاريخ.. #المغرب يفوز على 4 منتخبات من أفضل 10 بالعالم

واصل منتخب المغرب تألقه بفوزه على البرازيل بنتيجة 2-1 فى المباراة الودية التى دمعتهما صباح اليوم، الأحد، فى أول ظهور له منذ تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم لكرة القدم بقطر في ديسمبر الماضى.

ويعتبر هذا إنجازا تاريخيا كونه أول انتصار لمنتخب عربى على السامبا وجاء بعد هزيمتين سابقتين للمغرب أمام البرازيل آخرهما في كأس العالم 1998.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي فى التاريخ يحقق الفوز على البرازيل بعد 24 مباراة للسامبا أمام المنتخبات العربية لم يخسر إلا مباراة واحدة كانت أمام أسود الأطلس.

منتخب المغرب قدم أداءً مميزاً خلال منافسات كأس العالم 2022 مونديال قطر، وأصبح أول منتخب أفريقي يصل لنصف النهائي، وكان على وشك الحصول على البرونزية لولا اصطدامه بمنتخب كرواتيا في مباراة المركز الثالث.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا بالفوز علي 4 منتخبات من أفضل عشرة على العالم في تصنيف فيفا وهى "بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والبرازيل".

وجاء تصنيف الفيفا لآخر 5 منتخبات فاز عليها أسود الأطلس منذ كأس العالم كتالي:

بلجيكا (المركز الـ 2).

كندا (المركز الـ 41).

إسبانيا (المركز الـ 7).

البرتغال (المركز الـ 9).

البرازيل (المركز الأول).