لبحث خطط #بوتين النووية.. #أوكرانيا تدعو #مجلس_الأمن لعقد جلسة طارئة

دعت أوكرانيا، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ لمواجهة خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء.

وأعلن بوتين قرار نشر الأسلحة في روسيا البيضاء أمس السبت، قائلا: إن ذلك لا يخالف الوعود بعدم نشر الأسلحة النووية وإن روسيا لن تدع مينسك تسيطر على تلك الأسلحة. ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية القرار، في بيان، بأنه "خطوة استفزازية أخرى" من جانب موسكو تقوض "نظام الأمن الدولي برمته".

وقالت الوزارة في البيان: "تؤكد روسيا مجددا عجزها المستمر عن أن تكون ممتلكة لأسلحة نووية كوسيلة ردع ووقاية من الحرب وليس كأداة للتهديدات والترهيب".

وطالبت مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة هذا الأمر، كما دعت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي إلى تحذير روسيا البيضاء من "عواقب بعيدة المدى" إذا قبلت نشر الأسلحة الروسية على أراضيها.