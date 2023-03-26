الأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع سفيري الهند والبرتغال الموضوعات المشتركة

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة نونو فولتير ماتياس.

وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.