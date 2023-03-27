خاص.. #الهلال يترقب..شرط مثير من #برشلونة لعودة #ميسي

وضع مسئولو نادي برشلونة الإسباني شرطًا قبل التفاوض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق للعودة مرة أخرى.

واشترط مسئولو برشلونة أن يخرج ميسي بشكل رسمي وعلني في وسائل الإعلام برغبته في العودة إلى النادي الكتالوني وذلك قبل البدء في التفاوض معه.

ويرى مسئولو برشلونة أن السقف المالي لهم مختلف تمامًا عن السقف المالي الذي يرغب ميسي في الحصول عليه وهو ما يعني ضرورة تقديم ميسي بعض التنازلات المالية.

ويترقب نادي الهلال موقف ميسي وسط الرغبة في التعاقد معه خلال الموسم المقبل مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي