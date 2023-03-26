اجتماع ثنائي مُرتَقَب على مستوى وزراء الخارجية بين #السعودية و #إيران

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، آخر تطورات الاتفاق الثنائي وعقد اجتماع بين الجانبين خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الايرانية الذي صدر، اليوم الأحد، فقد ناقش الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية وتبادلا الآراء بشأن عقد اجتماع ثنائي مشترك في شهر رمضان المبارك.

وخلال الاتصال، أشار وزيرا الخارجية الايراني والسعودي إلى المسار البناء للعلاقات بين البلدين.

ويذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية توصلتا قبل فترة الى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.