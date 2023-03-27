بعد أيام من تكبّده لخسائر بسبب إفلاس بنك سويسري.. استقالة رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لـ”#البنك_الأهلي_السعودي” #عاجل

أعلن البنك الأهلي السعودي عن صدور قرار مجلس الإدارة والمتعلق بتغيرات على مستوى مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على قبول استقالة عمار بن عبدالواحد الخضيري من مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2023، وذلك لظروفه الخاصة.

ووافق المجلس على قبول استقالة سعيد بن محمد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2023، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.

وقرر المجلس تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

وجرى تكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023.

وتأتي هذه التغيرات في مجلس إدارة البنك عقب إعلان إفلاس بنك سويسري، قام البنك الأهلي السعودي بشرائه ، ففي أواخر شهر أكتوبر الماضي، أبدى رئيس مجلس إدارة البنك المستقيل "عمار الخضيري" تفاؤلاً حيال استثمار أكبر بنك في السعودية في مصرف "كريدي سويس غروب" المتعثر الذي يتخذ من زيورخ مقراً له.

وقال "الخضيري" :"نحن متفائلون بأن البنك سيحقق نمواً مثيراً للغاية من حيث القيمة في حال طبقوا خطة التحول، ونحن راضون عما وصلنا إليه عند 9.9 في المئة في هذه المرحلة، ولسنا مهتمين بالانتقال من مساهم تكتيكي إلى فئة مختلفة من حيث علاقتنا مع كريدي سويس".