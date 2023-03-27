تراجع أكثر من 50% خلال أشهر.. “#ماسك” يقدّر قيمة “#تويتر” بـ20 مليار دولار

أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها وسائل إعلام أمريكية أن إيلون ماسك يقدر حاليا قيمة "تويتر" بـ20 مليار دولار، بعدما كانت القيمة التقديرية 44 مليارا عند استحواذه على الشبكة الاجتماعية قبل خمسة أشهر.

وتتعلق الرسالة الداخلية الموجهة للموظفين بمشاركة الأرباح داخل المجموعة التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو، وبتخصيص الأسهم في شركة "إكس هولدينغز" المشرفة على "تويتر" منذ الاستحواذ عليها في نهاية أكتوبر.

ويقدر برنامج توزيع الأسهم قيمة المنصة بـ 20 مليار دولار، وهو مبلغ قريب من قيمة رأس المال في "سناب"، الشركة الأم لـ "سنابتشات" (18.2 مليار دولار)، أو شبكة "بنترست" (18.7 مليار دولار)، وهما شركتان مدرجتان في البورصة.