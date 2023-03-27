“#مجلس_التعاون” يؤكد: أهمية توطيد العلاقات بين #لبنان و #دول_الخليج

التقى جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ، سعادة الدكتور فوزي كبارة، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وخلال اللقاء أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أهمية توطيد العلاقات الخليجية - اللبنانية، بما يساهم في خدمة المصالح المشتركة.

كما تم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، تأكيداً لما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 (ديسمبر 2022م)، بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.

وتم متابعة آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.