مقيمون من مختلف الجنسيات: الصوم في #السعودية نعمة يتمناها كل مسلم #عاجل

عبر عدد من المقيمين في منطقة جازان عن سعادتهم الكبيرة بصوم شهر رمضان في المملكة، واصفين ذلك بأنه «تجربة يتمناها أي مسلم».

قال الهندي شميم مختار، الذي يعمل في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا، إن عمله في الجمعية هو دعوة الجاليات غير المسلمة إلى الدين الإسلامي، وتعليم المسلمين الجدد.

وأضاف أن العادات الرمضانية والاجتماعات خلال شهر مضان المبارك، تتمثل في حضور المحاضرات الرمضانية التي تقدم بعدة لغات في جمعية الدعوة والإرشاد، بجانب تبادل التهاني، مستعرضاً بعض الأكلات خلال الشهر الفضل التي يتم تناولها مثل التمر والسمبوسة والأرز وغيرها من المأكولات.

ووصف الداعية في الجمعية، المقيم من الجنسية الفلبينية محمد أفيرن، تجربة إقامته في المملكة منذ ما يقارب 15 عاما لغرض العمل، بأنها من أعظم التجارب التي يتمناها كل مسلم من مختلف بلدان العالم.

وقال «أفيرن»: «هذه التجربة أنارت لي طريقي بعد توفيق الله عز وجل، ووجدت منذ قدومي معاملة طيبة من المسؤولين علي، ومن زملائي في العمل.. وجدت كل الاحترام والتقدير من الجميع».

وأبدى سعادته العظيمة باستقبال شهر رمضان المبارك وصيامه على أرض المملكة، وسط أجواء روحانية وإيمانية فيها الكثير من الترابط والألفة والمحبة بين الجميع سواء مواطنين أم مقيمين، مشدداً على أنه لا يشعر بأي اختلاف في المعاملة.

وأفاد بأنه خلال أيام هذا الشهر الكريم، يحرص على أداء الصلوات جامعة في المسجد القريب لسكنه، وأداء صلاة التراويح، إضافة إلى الإفطار مع أصدقائه المسلمين من أبناء الجالية الفلبينيه، واصفاً لحظات الإفطار مع زملائه المسلمين بأنها من أسعد اللحظات التي تعزز أواصر الألفة والمحبة بينهم.

وأضاف: «الصيام في المملكة نعمة كبيرة يتمناها كل مسلم، إضافة إلى نعمة الأمان والذي لا تجده في دولة أخرى. أحببت المملكة لوجود الحرمين الشريفين، وأغنم خلال إقامتي خاصة خلال أيام الشهر الفضيل بزيارة المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة، وزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة، في ظل التجهيزات التي وفرتها الأجهزة المختصة للتسهيل على الزوار والمعتمرين».

وقال محمد مطيع الرحمن من الجنسية البنجلادشية، إنه يعمل على توعية الجالية البنغالية من خلال إقامة العديد من المحاضرات والدروس العلمية داخل مقر الجمعية، إضافة إلى زيارة الجاليات في مقر عملهم.

وأضاف «كما يتم تنفيذ برنامج ترفيهي للجاليات يتضمن العديد من الفقرات الدعوية من إقامة المحاضرات وإلقاء الكلمات وإقامة المسابقات والبرامج الثقافية، إلى جانب توزيع العديد من المواد الدعوية من كتب ومطويات، بهدف تعريفهم بدين الإسلام, وليتعلموا ويتفقهوا في أمور دينهم».

وبَين أنه في شهر رمضان المبارك، تُنظم الجاليات البنجلادشية في منطقة جازان إفطاراً جماعياً يضم العديد من المأكولات التي تشتهر بها خلال الشهر الفضيل.