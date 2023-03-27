هدية #خادم_الحرمين.. توزيع 10 أطنان تمور وتفطير 100 ألف صائم في #تايلاند (صور)

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مملكة تايلاند، برامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة، وتوزيع التمور، وتفطير الصائمين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تايلاند، عبد الرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

وقال السفير «السحيباني» في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بالمناسبة، إن هذه البرامج تعد استمراراً لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء المعمورة، وفي إطار أعمالها الإنسانية الجليلة.

وعبرت عدد من الشخصيات الإسلامية في تايلاند عن شكرها وتقديرها للمملكة، على جهودها وأعمالها الإنسانية في بلادها.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 10 أطنان، ويستفيد منها أكثر من 55.000 مستفيد.

بينما يستهدف مشروع التفطير قرابة 100.000 مستفيد، مع توزيع 250.000 نسخة من المصحف الشريف.