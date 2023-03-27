ريال_مدريد يحسم مصير #أنشيلوتي بقرار هام

كشفت التقارير الإسبانية قرار نادي ريال مدريد بشأن مدربه كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل تراجع نتائج الفريق على مدار الفترة الأخيرة، وابتعاد الفريق عن صدارة الليجا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد لا ينوي إجراء أي تغييرات بشأن كارلو أنشيلوتي قبل نهاية عقد المدرب في 2024، فالنادي يحاول الحفاظ على الاستقرار الكامل للفريق حتى نهاية هذا الموسم.

يأتي ذلك في ظل منافسة الفريق على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يستعد لمواجهة تشيلسي في ربع نهائي البطولة، بعدما تخطى عقبة ليفربول في دور الستة عشر.

وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، يثق في كارلو أنشيلوتي وقدرته على إعادة الفريق الملكي إلى المسار الصحيح مرة أخرى.