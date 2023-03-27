ضبط 27 مُخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مُخالفًا لنظام البيئة، بواقع 21 مواطناً، و6 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 629 متناً من الإبل، و426 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن عقوبة مخالفة الرعي 500 لكل متن من الإبل، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 لكل رأس.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي مخالفة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911)بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.