«#موهبة»: فتح التسجيل في 173 برنامجًا إثرائيًا بـ 18 مدينة

افتتحت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، التسجيل في 77 برنامجاً ضمن برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والعالمية والبحثية –حضورياً - و96 فصلاً إثرائياً -افتراضياً-، لنحو 12 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، ويستمر التسجيل حتى 13 يونيو 2023، على أن يبدأ البرنامج الأكاديمي والعالمي في 23 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023م، بينما يمتد البرنامج البحثي إلى 17 أغسطس 2023م.

وبينت "موهبة" - في بيان لها - أن البرامج الإثرائية الأكاديمية الحضورية ستقام في 18 مدينة داخل المملكة، متضمنةً 36 وحدةً إثرائية، فيما ستشمل البرامج التي ستعقد -افتراضياً- على 16 وحدة إثرائية، مفيدةً أن البرامج الإثرائية البحثية الحضورية ستعقد في 5 مدن وهي؛ الرياض – جدة - الدمام - الظهران – الأحساء، بمشاركة 340 طالباً وطالبةً، بينما يشارك بالبرامج التي ستعقد -عبر الاتصال المرئي- 60 طالباً وطالبةً.

وأكدت "موهبة" على أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي يشمل الجانب العلمي والمهاري، لتعزيز مهارات الطلبة الشخصية والاجتماعية، وإكسابهم مهارات القرن الواحد والعشرين، وإثراء حصيلتهم المعرفية، ورفع الكفاءة والاستعداد، وبناء الخبرات العلمية والعملية، وتحدي قدراتهم. كما يراعي جوانب التأهيل والتدريب للطلاب، على أيدي مدربين وأكاديميين خضعوا لدورات مستمرة وبرامج متطورة، تواكب أفضل التقنيات والعلوم وطرق التعليم المباشرة والافتراضية، لإيصال المعلومات، وتوفير بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز.