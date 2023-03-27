كبار_العلماء: من يدعو لفتح #المطاعم في نهار #رمضان لم يحترم مشاعر المسلمين ولم يعظم شعائر الله (فيديو)

انتقد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد السلام السليمان، دعوة البعض بفتح المطاعم في نهار رمضان، معتبراً أن في ذلك عدم احترام لمشاعر المسلمين، وعدم تعظيم لشعائر الله.

وقال د. «السليمان» خلال استضافته في برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية»: «من دعا إلى ذلك لم يحترم مشاعر المسلمين، ولم يعظم شعائر الله، الذي قال عز وجل في محكم آياته: (كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: «عندما تحترم مشاعر الآخر، أياً كانت هذه المشاعر، هذا نوع من الواجب على الشخص، سواء المسلم أو غير المسلم».

وواصل: «إذا ذهبت إلى بلد غير مسلم، لا بد أن أعرف عادات هذا البلد، ولا يصلح أن أخرج أمام الناس بطريقة ربما تثير أهل البلد، وهذا شئ متعارف عليه».

وتسائل: «كيف هؤلاء يطالبون جرج مشاعر المسلمين، خاصة في شعيرة عظيمة مثل الصيام؟».