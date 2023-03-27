طبيب يفجر مفاجأة: شرب الماء مع الأكل لا يتسبب في ظهور #الكرش

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، عن مجموعة من المعلومات الخاطئة حول شرب الماء.

وقال «الخضيري» على حسابه الرسمي في «تويتر»: «شرب الماء مع الأكل لايضر، ولا توجد أي دراسة تثبت الضرر، بل على العكس؛ الدراسات الموثوقة علمياً أكدت ان شرب الماء أثناء الأكل وقبله وبعده، يساعد على الهضم، ويقلل من شراهة الأكل، ويمنع الإمساك ويمنع تلبّك المعدة والأمعاء، ويقلل من تهيّج القولون العصبي، وله فوائد صحية كثيرة».

وأضاف: «الماء لا يخفف حموضة المعدة كما يزعم البعض، ولا يسبب انتفاخ ولا بروز الكرش، الكرش بسبب زيادة الأكل عن حاجة الجسم، والانتفاخات بسبب نوع الطعام المسبب لتهيّج القولون. بينما شرب الماء يسهّل الهضم ويقلل من الإمساك».

وقدم عدة نصائح لمنع الإمساك: «أضف ألياف لكل أطعمتك، اشرب ماء وسوائل كثيرة، قلل الدهون والأغذية الدهنية الملساء التي تسبب الإمساك، وأهم عامل تنظبم وتثبيت وقت الذهاب لدورة المياه (الصباح بعد الإفطار مثلاً) أوعند الحاجة، وليس حسب فراغك ولا على مزاجك».