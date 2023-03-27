مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10463 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 4.25 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 10463.61 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «تكوين، والكثيري، وزين السعودية، وجاكو، والدريس» الأكثر ارتفاعًا، وأسهم شركات: «سابك للمغذيات الزراعية، والآمار، وأنابيب، والعربي، وساب» الأكثر انخفاضًا في التعاملات، مع تراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و8.61 %.

فيما كانت أسهم شركات: «أمريكانا، وزين السعوية، وثمار، ودار الأركان، والأهلي» الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: «سابك للمغذيات الزراعية، وثمار، وزين السعودية، وبدر العرب، والأهلي» الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً 16.15 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 19247.78 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 29.7 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة أكثر من 270 ألف سهم.