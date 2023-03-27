«عواصف رعدية وسيول».. محلل طقس يحذر من استمرار عدم الاستقرار الجوي (فيديو)

حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، من حالة عدم استقرار على المرتفعات الجنوبية.

وقال «القازنلي» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: «تستمر حالة عدم الاستقرار هذا اليوم على المرتفعات الجنوبية الغربية، خاصة المنحدرات الشرقية منها».

وأضاف: «الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وأيضاً تكون السيول والسيول المنقولة التي يحذر رجال الدفاع الأمني الأهالي منها ويدعونهم إلى عدم المغامرة والخوض في هذه السيول».