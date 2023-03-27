مجلس الأمن الروسي: #موسكو لديها أسلحة تُدمر #أمريكا

حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من أن موسكو تمتلك من الأسلحة ما يدمر أي عدو، مثل الولايات المتحدة، إذا تعرض وجودها للتهديد، متهما واشنطن بالتقليل من شأن القوة النووية لموسكو.

وأضاف باتروشيف، الحليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية اليوم الاثنين: "ما زال الساسة الأمريكيون الذين يصدقون ما يروجون له على ثقة من أنه في حالة حدوث صراع مباشر مع روسيا، ستكون الولايات المتحدة قادرة على شن هجوم صاروخي وقائي ستفقد بعده روسيا القدرة على الرد، وهذه حماقة تتسم بقصر النظر وخطيرة جدا".

وذكر "روسيا صبورة ولا تروع أحدا بتفوقها العسكري. لكنها تمتلك أسلحة حديثة وفريدة من نوعها قادرة على تدمير أي خصم، مثل الولايات المتحدة، في حال تهديد وجودها".