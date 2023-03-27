بوتين يمنح «ميدالية الشجاعة» لطفل روسي عمره 10 سنوات

وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم لمنح «ميدالية الشجاعة» لصبي روسي يدعى بالغ من العمر 10 سنوات يدعى فيودور سيمونينكو.

وبحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية، تم نشر المرسوم الرئاسي الخاص بالتكريم، اليوم، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي تقديرا لشجاعته وإنقاذه طفلتين في هجوم شنه «مخربون أوكرانيون» في مقاطعة بريانسك، يوم 2 مارس الجاري، على الرغم من إصابته بجروح بليغة.

وتمكن «فيودور» من مساعدة تلميذتين كانتا في طريقهما معه إلى المدرسة في نفس السيارة، وساعدهما على الاختباء من المجموعة الأوكرانية. وبعدها تم نقله إلى مستشفى منطقة كليموفسكايا، حيث أجروا له عملية لاستخراج شظية أصابته بين ضلوعه.