الغذاء_والدواء: تجنب هذه الأكلات مع الأدوية المسيلة للدم

شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة تجنب مجموعة من الأطعمة بالتزامن مع تناول الأدوية المسيلة للدم.

وذكرت "الغذاء والدواء" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه عند تناول أدوية "الوارفارين" المسيلة للدم، يجب الحذر من تناول الأطعمة التي قد تسبب فرط أو تقليل في سيولة الدم ما يؤدي إلى النزيف أو الجلطات.

وأوضحت أن الأطعمة التي تتسبب في فرط سيولة الدم والنزيف مع "الوارفارين" هي: الثوم والجنكة والزنجبيل والجريب فروت.

بيما تتضمن قائمة الأطعمة التي تتسبب في تقليل سيولة الدم وحدوث الجلطات حال تناولها مع "الوارفارين" فتضم: الخضراوات الورقية والكبدة والجينسينق ونبتة سانت جونز.