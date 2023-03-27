بسبب صداقته مع #رونالدو.. #النصر يتفق مع صفقة عالمية جديدة

كشف تقرير صحفي التركي، عن تحرك نادي النصر ، للتعاقد مع صفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "askam" التركية، فإن إدارة نادي النصر ، اتفقت شفهيًا، مع المدافع البرتغالي بيبي، حيث سينضم إلى النصر، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ بعد نهاية عقده مع بورتو البرتغالي.

وتابع المصدر، أن اتفاق النصر مع الدولي البرتغالي، البالغ من العمر 40 عاما؛ يأتي بسبب صداقته القوية مع كريستيانو رونالدو، الذي طالب بضمه في وقتٍ سابق.

وبدأ البرتغالي المخضرم، بدأ مسيرته الكروية في ماريتيمو البرتغالي، قبل الانتقال إلى بورتو ثم نادي ريال مدريد الإسباني، وبشكتاش التركي.

وكان البرتغالي بيبي، قد عاد إلى نادي بورتو البرتغالي من جديد، في يناير من عام 2019، وفي عقد حتى 30 يونيو 2023.